Dijital tarım pazarı (DİTAP) nedir? Dijital tarım pazarından nasıl ürün alınır?

Çiftçilere ve tüketicilere müjde! Dijital tarım pazarı hayata geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken vatandaşlar da 'Dijital tarım pazarı nedir? Dijital tarım pazarından nasıl ürün alınır?' sorusunu sormaya başladı.

DİJİTAL TARIM PAZARI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek."dedi.

Bakan Pakdemirli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız.

Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak.

DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak.

DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek.

DİTAP, üreticilerimize avantaj getirecek, öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedariki sağlanacak.