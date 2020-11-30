Dikkat! Bu yerler hafta sonu açık! Market, bakkal, kasap, manav...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." diye konuştu.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK

Erdoğan, market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin, belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacağını belirtti.

NOT!

Hafta sonu marketler açık olacak! Gazeteniz Milliyet kısıtlama boyunca market ve bakkallarda sizi bekliyor