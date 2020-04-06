Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında? Dilan Çıtak'ın annesi kim?

Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter'in corona virüs testinin pozitif çıktığı geçtiğimiz gündeme gelmişti. Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dilan Çıtak'ın yaşamı merak edilmeye başlandı. Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında?

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. “Berklee College Of Music” öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam ediyor.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer alıyor.

Ebeveynler: İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak