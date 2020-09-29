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29.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Dilencilik yaptırılan 68 çocuk kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sayıları artan çocuk dilencilere ilişkin çalışma yaptı.

Dilencilik yaptırılan 68 çocuk kurtarıldı
FERİT ZENGİN İstanbul

Çalışmanın sonunda dilencilik yapan Suriyeli çocukların yine Suriyeli şahıslar tarafından organize şekilde dilendirildiği belirlendi. Takibe alınan şebekenin dilendirdiği yaşları 8 ile 12 arasındaki çocukları, Suriye’deki ailelerinden kağıt ve plastik toplatma yalanıyla aylık 400 liraya kiralayarak yasadışı yollarla Türkiye’ye sokup, ardından İstanbul’da dilendirdiği tespit edildi.

Korumaya alındılar

“Sokak abisi” denilen şebeke üyeleri tarafından çocukların dilendirilecekleri yerlere bırakılacakları anda harekete geçen ekipler, Sultangazi’de dokuz adrese operasyon düzenledi. Şebeke tarafından kiralanan ve sağlıksız olduğu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında elebaşların da bulunduğu 24 Suriyeli gözaltına alındı. Operasyonda 68 çocuk kurtarılıp, korumaya alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.

Aylık 5 bin TL şartı

Operasyonda dilendiricilikten temin edilen 250 bin TL, 100 dolar ve 228 bin 500 Suriye lirasına el koyan polisler, 24 şebeke üyesini gözaltına aldı, 6 şüpheli aranıyor. Aylık geliri 300 - 350 bin lira arasındaki dilencilik şebekesinin, her çocuğa ayda 4 ile 5 bin lira arasında para getirme mecburiyeti koyduğu belirlendi. Bu parayı getiremeyenlerin ailelerine aylık 300 ile 400 lira arasındaki çocuk kiralarının ödenmediği tespit edildi. İstenen parayı getirmeyen çocukların aç bırakılıp dövüldüğü de anlaşıldı.

 

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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