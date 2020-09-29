Dilencilik yaptırılan 68 çocuk kurtarıldı

Çalışmanın sonunda dilencilik yapan Suriyeli çocukların yine Suriyeli şahıslar tarafından organize şekilde dilendirildiği belirlendi. Takibe alınan şebekenin dilendirdiği yaşları 8 ile 12 arasındaki çocukları, Suriye’deki ailelerinden kağıt ve plastik toplatma yalanıyla aylık 400 liraya kiralayarak yasadışı yollarla Türkiye’ye sokup, ardından İstanbul’da dilendirdiği tespit edildi.

Korumaya alındılar

“Sokak abisi” denilen şebeke üyeleri tarafından çocukların dilendirilecekleri yerlere bırakılacakları anda harekete geçen ekipler, Sultangazi’de dokuz adrese operasyon düzenledi. Şebeke tarafından kiralanan ve sağlıksız olduğu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında elebaşların da bulunduğu 24 Suriyeli gözaltına alındı. Operasyonda 68 çocuk kurtarılıp, korumaya alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.

Aylık 5 bin TL şartı

Operasyonda dilendiricilikten temin edilen 250 bin TL, 100 dolar ve 228 bin 500 Suriye lirasına el koyan polisler, 24 şebeke üyesini gözaltına aldı, 6 şüpheli aranıyor. Aylık geliri 300 - 350 bin lira arasındaki dilencilik şebekesinin, her çocuğa ayda 4 ile 5 bin lira arasında para getirme mecburiyeti koyduğu belirlendi. Bu parayı getiremeyenlerin ailelerine aylık 300 ile 400 lira arasındaki çocuk kiralarının ödenmediği tespit edildi. İstenen parayı getirmeyen çocukların aç bırakılıp dövüldüğü de anlaşıldı.