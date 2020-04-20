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20.04.2020 - 16:58 |

Dilinde Tüy Bitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Çok eski yıllardan günümüze kadar gelmiş ve hala en sık kullanılan deyimler arasında dilinde tüy bitmek gelmektedir. Pek çok insan bu deyimin gerçek anlamına öğrenebilmek için araştırma gerçekleştiriyor. Peki, dilinde tüy bitmek deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması hakkında detaylar.

Dilinde Tüy Bitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında dilinde tüy bitmek deyiminin anlamı, ‘Çok sık söylemekten bıkmak, usanmak’ biçiminde ifade edilmektedir. Bazı cümleleri defalarca tekrar etmek ve ikna edememek bu deyimin kullanılmasına yol açar.

Dilinde Tüy Bitmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Özellikle ‘dilimde tüy bitti’ şeklinde çok fazla öne çıkan bir deyim olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlar karşısında bir şeyleri anlatmak için tekrara düşüldüğü zaman bu deyim kullanılır. En çok da anlatılmak istenen bir durum için karşı taraf ikna edilemediği zaman öne çıkmaktadır.

‘’Bunu yapmamanı söylemekten dilimde tüy bitti.’’

Kısaca Deyim Açıklaması

Uzun cümleler kurmak yerine kısaca bir durumu anlatmak adına deyimler değerlendirilir. Bu deyimler içerisinde dilinde tüy bitmek Türkçede en çok öne çıkan köklü deyimler arasında yer almaktadır. Bazı cümleler defalarca dile gelse dahi karşı taraf bir türlü ikna edilmez. O yorgunluk ile de dilinde tüy bitmek deyimi kullanılır.

 

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