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19.06.2020 - 17:43 | | DHA

Dilovası'nda yol ulaşıma açıldı

Yağmur sularıyla dolan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, suların çekilmeye başlamasıyla birlikte İstanbul istikameti, tek şeritten ulaşıma açıldı.

Dilovası'nda yol ulaşıma açıldı

Ankara istikameti ise tamamen ulaşıma açıldı. Ekipler, İstanbul istikametini solduran suların çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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