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23.01.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Dink davasında 1 kişiye tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 7’si tutuklu, 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Dink davasında 1 kişiye tahliye
ELİF ALTIN İstanbul

Mahkeme, 6 Ocak’ta ‘cinayeti daha önceden bildiğine dair dosyada delillerin olması’ gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Volkan Şahin’in bu defa da lehine değişen delil olduğunu belirterek tahliyesine karar verdi. Mahkeme, hakkında ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 24 yıla kadar hapsi istenen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz’ün ise aleyhine değişen delil durumunu göz önüne alarak yaşından dolayı ev hapsine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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