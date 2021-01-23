Dink davasında 1 kişiye tahliye

Mahkeme, 6 Ocak’ta ‘cinayeti daha önceden bildiğine dair dosyada delillerin olması’ gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Volkan Şahin’in bu defa da lehine değişen delil olduğunu belirterek tahliyesine karar verdi. Mahkeme, hakkında ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 24 yıla kadar hapsi istenen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz’ün ise aleyhine değişen delil durumunu göz önüne alarak yaşından dolayı ev hapsine karar verdi.