Dink davasında karar için erteleme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müdahil Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı. Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, cinayette sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin soruşturulmadığını belirtti. Sevimli, takipsizlik kararlarına itiraz etseler de reddedildiğini ifade etti. Mahkeme, sanıkların son sözleri almak ve davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart’a erteledi.