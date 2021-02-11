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11.02.2021 - 07:00 |

Dink davasında karar için erteleme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıklamak için duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

Dink davasında karar için erteleme
ELİF ALTIN İstanbul

 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müdahil Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı. Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, cinayette sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin soruşturulmadığını belirtti. Sevimli, takipsizlik kararlarına itiraz etseler de reddedildiğini ifade etti. Mahkeme, sanıkların son sözleri almak ve davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

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