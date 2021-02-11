11.02.2021 - 07:00 |
Dink davasında karar için erteleme
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıklamak için duruşmayı 5 Mart’a erteledi.
ELİF ALTIN İstanbul
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müdahil Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı. Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, cinayette sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin soruşturulmadığını belirtti. Sevimli, takipsizlik kararlarına itiraz etseler de reddedildiğini ifade etti. Mahkeme, sanıkların son sözleri almak ve davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart’a erteledi.
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildiDışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti.