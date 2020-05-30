Dink Vakfı’na tehdide soruşturma

Vakıftan yapılan açıklamada, ölüm tehdidinin 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde e-mail yoluyla yazılı olarak gönderildiği belirtildi.

Yurtdışından mail

Tehdidi, Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’ne de bildiren vakıf, “e-mail, Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor” açıklamasını yaptı.

Vakıf yöneticilerinin suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, tehdit içerikli elektronik postanın gönderildiği bilgisayarın IP numarasının yurtdışında göründüğünü belirledi.

Ekiplerin bilgisayarın bulunduğu ülkeyi de tespit ettiği ancak soruşturmanın selahiyeti açısından açıklamadığı belirtilirken, bir FETÖ düzenbazlığı üzerinde durulduğu ve tehdit mesajını gönderen şahısların tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlattı.