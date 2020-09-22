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22.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Dink Vakfı’nı tehdit edenler tahliye edildi

Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit e-mailleri gönderdikleri gerekçesiyle “zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan tahliye edildi.

Dink Vakfı’nı tehdit edenler tahliye edildi
ELİF ALTIN İstanbul

 

İstanbul 56’ncı Adliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıkların ardından konuşan vakfın avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Hrant Dink cinayeti öncesinde benzer tehdit olayları yaratılmıştı. Bir atmosfer yaratılmış ve cinayet işlenmiştir. Dolayısıyla bu tehditler ciddi tehditlerdir” dedi.

Mahkeme, her iki sanığı tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve ölçülülük ilkesi gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

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