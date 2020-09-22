Dink Vakfı’nı tehdit edenler tahliye edildi

İstanbul 56’ncı Adliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıkların ardından konuşan vakfın avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Hrant Dink cinayeti öncesinde benzer tehdit olayları yaratılmıştı. Bir atmosfer yaratılmış ve cinayet işlenmiştir. Dolayısıyla bu tehditler ciddi tehditlerdir” dedi.

Mahkeme, her iki sanığı tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve ölçülülük ilkesi gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.