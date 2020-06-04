Dink Vakfı’nı tehdit edenler yurt dışı çıkışlı

Vakfa tehdit ifadeleri içeren ilk elektronik postayı gönderen Hüseyin Ateş ile ikinci e-postayı gönderen Eren Başkan’ın yurt dışı çıkışlı olduğu tespit edildi. Ateş’in kısa süre önce Azerbaycan’dan, Başkan’ın ise 3 ay önce Amerika’dan Türkiye’ye geldiği belirlendi. İfadesinde bir dönem şizofreni tedavisi gördüğünü öne süren Başkan’ın, tehdit mesajlarını, Ateş ile ilgili medyadaki haberlerden etkilenerek yazdığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı’na destek açıklamasında bulunarak “Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.