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04.06.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Dink Vakfı’nı tehdit edenler yurt dışı çıkışlı

İstanbul Şişli’de 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Hrant Dink Vakfı yöneticilerine gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Dink Vakfı’nı tehdit edenler yurt dışı çıkışlı
FERİT ZENGİN İstanbul  

Vakfa tehdit ifadeleri içeren ilk elektronik postayı gönderen Hüseyin Ateş ile ikinci e-postayı gönderen Eren Başkan’ın yurt dışı çıkışlı olduğu tespit edildi. Ateş’in kısa süre önce Azerbaycan’dan, Başkan’ın ise 3 ay önce Amerika’dan Türkiye’ye geldiği belirlendi. İfadesinde bir dönem şizofreni tedavisi gördüğünü öne süren Başkan’ın, tehdit mesajlarını, Ateş ile ilgili medyadaki haberlerden etkilenerek yazdığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı’na destek açıklamasında bulunarak “Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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