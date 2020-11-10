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10.11.2020 - 14:44 | | DHA

Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı

Bursa-İstanbul Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren Özlem Çetintaş (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Özlem Çetintaş'ın ifadesinde, "Cihat, yolda giderken bana ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini, farklı şeyler yapmam istenirse onları da yerine getirmem gerektiğini söyledi. Söylediklerine çok sinirlenmiştim. Pişmanım, bir anlık sinirle yaptım. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.

Olay, dün İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a giden 16 AKN 82 plakalı otomobilin sürücüsü Cihat Aytaç ve yanındaki Özlem Çetintaş (34), dinlenme tesisinde mola verdi. İkili arasında Aytaç'ın müstehcen söylemleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden inen Özlem Çetintaş, Cihat Aytaç'a tabancayla ateş etti. Ardından düşen Aytaç'a yerde vurmaya devam etti. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cihat Aytaç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Özlem Çetintaş jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı

'İŞTE CİLVE YAPMAMI SÖYLEDİ, BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

Özlem Çetintaş jandarmada verdiği ifadede, "Cihat ile 3 yıldır tanışıyoruz. İstanbul'a birtakım işlerimizi halletmek için yola çıktık. Cihat, yolda giderken bana ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini söyledi. Farklı şeyler yapmam istenirse onları da yerine getirmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Cihat'ın söylediklerine çok sinirlenmiştim. Arabanın torpidosunda bulunan tabancayı aldım ve Cihat'a ateş ettim. Sinirim geçmeyince tabancayla yerde yatan Cihat'a vurdum. Pişmanım, bir anlık sinirle yaptım. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bursa-İstanbul Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren Özlem Çetintaş (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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