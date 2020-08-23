Diplomaside yoğun hafta

Türkiye bu hafta Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki gelişmeler açısından kritik konuklar ağırlayacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Doğu Akdeniz” temasları kapsamında 25 Ağustos’ta Ankara’ya gelecek. Maas, Ankara ile aynı gün Atina’ya da giderek temaslarda bulunacak. Libya’da ateşkesin ilan edilmesiyle de Almanya’nın yine müzakerelere ev sahipliği yapması bekleniyor. Libya’nın yanı sıra Ankara-Atina hattında devam eden Doğu Akdeniz geriliminde, Almanya arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor. Almanya bu temaslarının çıktısı olarak, 28 Ağustos’ta Türkiye, Yunanistan ve Almanya’nın yer alacağı üç taraflı görüşmeler için çabalıyor. Maas’ın temaslarından sonuç alınırsa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis’in diplomasi dairesi şefi Eleni Surani ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in diplomasi danışmanı Jan Hecker’in biraraya gelebileceği diplomasi kulislerinde konuşuluyor.

Bu arada geçen yıl Libya’da istikrarın sağlanması amacıyla diplomatik girişimlerin sürdürüldüğü Almanya’nın, Libya’da ateşkesin ilan edilmesiyle de yine müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Jeffrey geliyor

Türkiye’yi ziyaret edecek diğer bir önemli isim ise ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey olacak. Jeffrey, 24 Ağustos’ta Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını, “uzaktan takip” için İsviçre’nin Cenevre kentinde olacak, 26 Ağustos’ta İstanbul’a gelecek. Jeffrey ve beraberindeki heyet, burada Suriyeli muhalif gruplarla görüşecek. Jeffrey, 27-28 Ağustos’da ise Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak.

Ziyarete ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey’in Ankara’da, “üst düzey Türk yetkililerle DAEŞ’le mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının” ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, Jeffrey’nin, İstanbul’da buluşacağı Suriyeli muhalif gruplarla “ABD’nin Esed rejimine yönelik ekonomik ve siyasi baskı politikasının” görüşüleceği kaydedildi.