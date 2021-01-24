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24.01.2021 - 18:17 | | DHA

Direksiyon başında fenalaştı! Acı olay

Konya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, Celepli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celepli'nin kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kulu- Ankara yolunda meydana geldi. Kulu ilçe belediyesinde vezne görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Cem Celepli, evde rahatsızlanınca, öğretmen kızı İkbal Celepli ile 06 BU 7240 plakalı otomobiline binip, hastaneye gitmek için yola çıktı.

Otomobili kullanan Mehmet Cem Celepli, hastaneye yaklaşık 2 kilometre kala, direksiyon başında fenalaştı. Celepli'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada Mehmet Cem Celepli yaralanırken, kızı durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Celepli, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Celepli, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Celepli'nin kalp krizi geçirmesi üzerine yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hastane önünde bekleyen İkbal Celepli ise babasının acı haberini alınca sinir krizi geçirdi. 

Direksiyon başında fenalaştı Acı olay

 

Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, Celepli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celepli'nin kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
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