08.09.2020 - 10:25 | | İHA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti!
Isparta’da yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan ve aracıyla hastaneye gitmek üzere yola çıkan adam, yolda kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle yoldan çıkıp bir evin bahçesine girerek durabilen adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, bugün 02.30 sıralarında İstanbul yolu 102 cadde üzerinde meydana geldi. Barış Sun, evde yüksek ateş şikayeti yaşayınca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.
32 DG 199 plakalı aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren ve direksiyonun üzerine kapanıp aracın kontrolünü kaybeden Barış Sun, aracıyla bir evin bahçesine girerek durabildi. Araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan kontrolde Barış Sun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.
Şehir zorbasından polis memuruna akılalmaz sözlerGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.