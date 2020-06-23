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23.06.2020 - 22:37 | | AA

Direksiyon hakimiyetini kaybedince... 1 aylık bebek annesiz kaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince... 1 aylık bebek annesiz kaldı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AK 473 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Erdal Babat (38), Fatma Babat (38) ve 1 aylık Sami Erol Babat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince... 1 aylık bebek annesiz kaldı



Fatma Babat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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