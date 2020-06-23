Direksiyon hakimiyetini kaybedince... 1 aylık bebek annesiz kaldı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AK 473 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan Erdal Babat (38), Fatma Babat (38) ve 1 aylık Sami Erol Babat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fatma Babat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Corona virüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldıKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı. Çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vakaların görüldüğü Orta Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinadaki mahallenin giriş çıkışlarına güvenlik şeridi ile demir bariyerler konuldu.