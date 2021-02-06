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06.02.2021 - 18:33 | | AA

Direksiyonda sızdı ortalığı ayağa kaldırdı

Çorum'da yolun ortasına park ettiği otomobilinin direksiyonunda sızan alkollü sürücü, kendisine müdahale eden polis ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı.

Direksiyonda sızdı ortalığı ayağa kaldırdı

Hıdırlık Caddesi'nde yolun ortasında bir aracın durduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.O'nun sürücü koltuğunda sızdığını tespit etti.

Polisin yaklaşık 10 dakika uğraşmasıyla gözlerini açan sürücü, araçtan inmemek için direndi.

Direksiyonda sızdı ortalığı ayağa kaldırdı

Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü, polis kontrolünde ambulansa alındı.

Bir süre sağlık ekiplerine de direnen A.O, ikna edilerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.O. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Araç ise çekici ile otoparka götürüldü.

Direksiyonda sızdı ortalığı ayağa kaldırdı

 

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