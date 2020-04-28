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28.04.2020 - 11:15 | | AA

Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Başsavcılık, baronun dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması" başlığıyla açıklaması nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunuyor.

 

Polisin sosyal mesafe uyarısına: "O benim eşim ondan ayrılamam"Adana'da yunus polisleri, banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, bir vatandaşın yanındaki kadından ayrılmayıp "O benim eşim ondan ayrılamam" demesi dikkat çekti.
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