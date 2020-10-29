MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaza yapan kaymakam hakkında soruşturma sürüyor
ABONE OL
29.10.2020 - 17:34 | | DHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaza yapan kaymakam hakkında soruşturma sürüyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı M.G.'nin otomobiliyle yaptığı kaza ile ilgili bazı medya kuruluşlarında yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilerek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaza yapan kaymakam hakkında soruşturma sürüyor

Elazığ'da 24 Ekim günü yaşanan kazayla ilgili bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Kaymakam M.G.'nin Çemişgezek'te görevli olmasından dolayı soruşturma yetkisinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bir kaymakamın bulunduğu aracın trafik kazası yapmasının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu trafik kazası, Elazığ ilinde, 24 Ekim 2020 tarihinde meydana gelmiş, şüpheli kaymakam M.G. hakkındaki soruşturmayla ilgili ilk işlemler Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılmıştır. Bilindiği üzere 5271 Sayılı CMK'nın 161/6 maddesi, 'Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir' şeklinde düzenlenmiştir. Şüpheli Kaymakam M.G.'nin halen Elazığ ili yargı yetkisi çevresinde bulunan Tunceli ili Çemişgezek ilçesi kaymakamı olarak görev yapıyor olması nedeniyle soruşturma yetkisi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup, bazı haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmayı okudu! Dikkat çeken detayGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi' açılış programında konuştu.Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kütahya’da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Kütahya’da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

Sıradaki Haber