MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
ABONE OL
23.10.2020 - 12:21 |

Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan terör örgütü yöneticileri tarafından arandığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 8'i muvazzaf, 1'i ihraç edilen asker, 2'si kurum değişikliği yapan asker, 1'i sözleşmesi feshedilen asker ve 3'ü emekli askeri personel olmak üzere 15 şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler Diyarbakır merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

    Karantinadan film gibi kaçış!İstanbul Maltepe'de karantina yurdunda kalan genç kızın babası tarafından kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    '3 kimlik kullanır, kiralık araçla dolaşırdı'

    '3 kimlik kullanır, kiralık araçla dolaşırdı'

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen

    Artvin’de mercek bulutlarından görsel şölen

    Sıradaki Haber