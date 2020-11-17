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17.11.2020 - 09:36 | | DHA

Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi!

Diyarbakır’da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Yıldırım-7 Operasyonu'nda, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 308 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı, somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve gizleyenleri bulmak amacıyla sürdürülen 'Yıldırım-7 Narko-Terörizm Operasyonu' tamamlandı.

Operasyon kapsamında, Lice ilçesi Çavundur Mahallesi ve Kocaköy ilçesi Boyunlu Mahallesi kırsalında yapılan çalışmalarda; 308 kilo esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 elek, likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 çakmak gazı ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve diğer malzemelere el konuldu.

 

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyonİstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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