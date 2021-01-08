08.01.2021 - 13:51 | | DHA
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazar yerleri ve çarşılardaki kalabalık, dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce Diyarbakır'daki çarşılar ve pazar yerleri, kalabalıklaştı.
Alışveriş için özellikle Sur ilçesini tercih edenlerin çoğunun, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Kent genelinde denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de halka koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.