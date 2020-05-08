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08.05.2020 - 09:35 | | DHA

Diyarbakır’da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da, 4 ayrı bölgede, çuvallar içinde çalılıklar arasına gizlenmiş 725 kilo esrar ve 85 kilo skunk ele geçirildi.

Diyarbakır’da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerinin, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında çalılıklar arasına çuvallar içerisinde esrar sakladığı belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Lice’nin Yalaza ve Bağlan mahalleleri ile Kocaköy’ün Boyunlu ve Gözebaşı mahalleleri kırsalında poşetlenerek satışa hazır hale getirilen 725 kilo esrar ve 85 kilo skunk ele geçirdi. Uyuşturucunun metropollere götürülmesinin planlandığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, uyuşturucuyu saklayan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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