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26.04.2020 - 16:22 | | DHA

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Yıldız (54), yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ali Bardak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan isimleri öğrenilemeyen 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

 

 

 

 

 

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken Türkiye'deİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.30 itibarıyla Türkiye'ye geldi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken de, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.
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