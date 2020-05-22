Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? Diyarbakır bayram namazı saati 2020

24 Nisan - 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaşanan Ramazan ayı sonrasında yurdun dört bir yanında bayram coşkusu başladı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle daha farklıyaşanacak olan Ramazan Bayramı'nda bayram namazı camilerde kılınmayacak. 81 ilde sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Vatandaşlar ise evde bayram namazı kılmak için araştırmaya başladı. Peki evde bayram namazı saat kaçta kılınır? İl İl yayımlanan bayram namazı vakitleri arasında merak edilen şehirlerden biri de Diyarbakır. Peki Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyarbakır bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020

Diyarbakır'da bayram namazı 05:35'de kılınacak.

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