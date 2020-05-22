MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? Diyarbakır bayram namazı saati 2020
ABONE OL
22.05.2020 - 17:12 |

Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? Diyarbakır bayram namazı saati 2020

Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? 2020 Yılının Ramazan Bayramı için namaz vakitleri belirlendi. İl il yayımlanan bayram namazı saatleri arasında Diyarbakır'da yer aldı. Peki Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşre Diyarbakır bayram namazı saati 2020...

Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? Diyarbakır bayram namazı saati 2020

24 Nisan - 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaşanan Ramazan ayı sonrasında yurdun dört bir yanında bayram coşkusu başladı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle daha farklıyaşanacak olan Ramazan Bayramı'nda bayram namazı camilerde kılınmayacak. 81 ilde sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Vatandaşlar ise evde bayram namazı kılmak için araştırmaya başladı. Peki evde bayram namazı saat kaçta kılınır? İl İl yayımlanan bayram namazı vakitleri arasında merak edilen şehirlerden biri de Diyarbakır. Peki Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyarbakır bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020

Diyarbakır'da bayram namazı 05:35'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Otomobil dereye uçtu, 3 kişi boğularak yaşamını yitirdiMersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saati 2020

Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saati 2020

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

İl il bayram namazı saatleri 2020! Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet yayımladı!

İl il bayram namazı saatleri 2020! Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet yayımladı!

Sıradaki Haber