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06.07.2020 - 11:37 | | DHA

Diyarbakır'da canlı hayvan borsası, yeniden hizmete açıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, bugün itibariyle kapılarını açtı.

Diyarbakır'da canlı hayvan borsası, yeniden hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart gününden bu yana kapalı tutulan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, hizmete açıldı. Sabah erken saatlerde canlı hayvan borsasına gelen tüccarlar kendilerine ayrılan bölümlerde kurbanlık satışlarına başladı. Kapalı bulunduğu süre içerisinde bakım ve onarım çalışması yapılan canlı hayvan borsasında koronavirüse yönelik tedbirlerin alındığı gözlendi. Tedbirler kapsamında hayvan kesim merkezi kapatılırken, gelen araçlar, girişte kurulan tünellerden geçerek dezenfekte ediliyor.

 

12 katlı binanın çatısından atlayan gencin intiharı kameradaKaraman'da Cihan O. (25), 12 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi. Cihan O.'nun kendisini boşluğa bıraktığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin, cuma günü de intihara kalkıştığı öğrenildi.
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