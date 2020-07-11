11.07.2020 - 12:34 | | AA
Diyarbakır'da çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanması ve 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından, havaya ateş açılması sonucu evin penceresinde bulunan 5 yaşındaki Eflin Günbey'in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "havaya ateş açarak çocuğun ölümüne neden olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
Firari zanlılardan A.E’nin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bakan Kurum'dan canlı yayında kentsel dönüşüm müjdesiSon dakika gelen habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, 'Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız' dedi