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21.09.2020 - 11:40 | | İHA

Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Diyarbakır'da bir kişi, girdiği markette silahlı soygun gerçekleştirmesinin ardından çalışanı rehin alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan zanlı, kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Olay, bir market zincirinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Burada aracı olan çalışanın otomobiline binan hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, market müdürünün çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Market Müdürü, "Olay yerini çekmeyeceksin, atmayacaksın. Problemli bir insanım, sen beni tanıyor musun, ben buranın müdürüyüm. Sen beni tanımıyorsun, o görüntüyü paylaş tanışalım seninle, burada bekle" diye tehdit etti.

Diyarbakırda dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

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