24.05.2020 - 14:32 | | DHA
DiyarbakÄ±r'da devriye gezen polis ekibine saksÄ± atÄ±ldÄ±: 1 polis yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esinde, devriye gÃ¶revi yapan polis otosuna bir binadan saksÄ± atÄ±ldÄ±. Bir polis memuruÂ hafif yaralanÄ±rken, 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Olay, BaÄŸlar ilÃ§esi 5 Nisan Mahallesi 749'uncu Sokak'ta meydana geldi. BaÄŸlar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli polis memurlarÄ±nÄ±nÂ devriye gezdiÄŸi zÄ±rhlÄ± araca, bir binadan saksÄ± atÄ±ldÄ±.
SaksÄ±, isabet ettiÄŸi bir polis memurunu yaraladÄ±.
Durumun bildirilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralÄ± polis memuru, gelen ambulansta saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinceÂ tedavi edildi. SaksÄ±lÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Polisin soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Milli boksör, birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevgilisini öldürdüMuÄŸla'da milli boksör olduÄŸu öÄŸrenilen Selim Ahmet K. (26), aynÄ± evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±z arkadaÅŸÄ± Zeynep ÅženpÄ±nar'Ä± (25) dövüp, göÄŸsünden bÄ±çaklayarak öldürdü. BÄ±çakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.