MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır’da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı
ABONE OL
13.07.2020 - 14:23 | | DHA

Diyarbakır’da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

Son dakika gelen habere göre; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil'e ait ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 8 kurşunun isabet ettiği ambulanstaki sağlık personeli, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis, motosikletli saldırganı arıyor.

Diyarbakır’da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

Olay, dün gece yarısı, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu 112 Acil'e ait ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti. Bunun üzerine ambulans durdu. Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı. Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp, motosikletiyle kaçtı. 8 merminin isabet ettiği ambulansta sağlık görevlileri yara almadı. Polis, motosikletli saldırganının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan doğum sancıları tutan anne adayı başka bir ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Zanlı adliyeye sedyeyle geldi!Antalya’da, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Mehmet Fatih Ö., sedye ile getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlı tedavisinin devamı için yeniden hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 ALES geç başvuru ekranı! ALES geç başvuru işlemi nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2020 ALES geç başvuru ekranı! ALES geç başvuru işlemi nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa sunuldu! BİM saat kaçta kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa sunuldu! BİM saat kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber