DiyarbakÄ±r'da ele geÃ§irildi! Paha biÃ§ilmez deÄŸere sahip...

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06.06.2020 - 11:12 | | AA

DiyarbakÄ±r'da ele geçirildi! Paha biçilmez deÄŸere sahip...

Â DiyarbakÄ±r'da,Â Ä°branice el yazmalÄ± kitap, parÅŸÃ¶men Ã¼zerine baskÄ±lÄ± Hazreti Ä°sa ve Meryem figÃ¼rlerinin olduÄŸu tablo ile bir heykel ele geÃ§irildi, 6 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â

DiyarbakÄ±r'da ele geçirildi! Paha biçilmez deÄŸere sahip...

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ergani ilÃ§esinde ikamet eden 3 ÅŸÃ¼phelinin, tarihi eserÂ satmak iÃ§in alÄ±cÄ± aradÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgi aldÄ±.Â 

Ekiplerce, ilÃ§e merkezinde belirlenen adreslere dÃ¼zenlenenÂ operasyonda, tarihi eserleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 zanlÄ± ile alÄ±cÄ± 3 ÅŸÃ¼pheli suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.

ZanlÄ±larÄ±n ikametlerindeki aramada, 11x10 cm ebatlarÄ±nda 36 yaprak ve 18 sayfadan oluÅŸan deri Ã¼zerine Ä°brani alfabesiyle yazÄ±lmÄ±ÅŸ el yazmalÄ± kitap, parÅŸÃ¶men Ã¼zerine baskÄ±lÄ± Hazreti Meryem ve Hazreti Ä°sa figÃ¼rlerinin olduÄŸu tablo ve heykel ile ruhsatsÄ±z tabanca, bunaÂ ait 3 ÅŸarjÃ¶r ve 16 fiÅŸek ele geÃ§irildi.

Tarihi eserler muhafaza altÄ±na alÄ±narak Dicle Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesine teslim edildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±rda ele geÃ§irildi Paha biÃ§ilmez deÄŸere sahip...

Bir polisin en zor anonsu!Zonguldak Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüâ€™nde haber merkezinde 17 yÄ±ldÄ±r görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliÄŸini polis telsizinden anons ederek veda etti.
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