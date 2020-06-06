DiyarbakÄ±r'da ele geÃ§irildi! Paha biÃ§ilmez deÄŸere sahip...

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ergani ilÃ§esinde ikamet eden 3 ÅŸÃ¼phelinin, tarihi eserÂ satmak iÃ§in alÄ±cÄ± aradÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgi aldÄ±.Â

Ekiplerce, ilÃ§e merkezinde belirlenen adreslere dÃ¼zenlenenÂ operasyonda, tarihi eserleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 zanlÄ± ile alÄ±cÄ± 3 ÅŸÃ¼pheli suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.

ZanlÄ±larÄ±n ikametlerindeki aramada, 11x10 cm ebatlarÄ±nda 36 yaprak ve 18 sayfadan oluÅŸan deri Ã¼zerine Ä°brani alfabesiyle yazÄ±lmÄ±ÅŸ el yazmalÄ± kitap, parÅŸÃ¶men Ã¼zerine baskÄ±lÄ± Hazreti Meryem ve Hazreti Ä°sa figÃ¼rlerinin olduÄŸu tablo ve heykel ile ruhsatsÄ±z tabanca, bunaÂ ait 3 ÅŸarjÃ¶r ve 16 fiÅŸek ele geÃ§irildi.

Tarihi eserler muhafaza altÄ±na alÄ±narak Dicle Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesine teslim edildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.