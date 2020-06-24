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24.06.2020 - 10:08 | | DHA

Diyarbakır'da ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Diyarbakır'da bir sürücünün ölü sıpayı kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'da ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Sur ilçesinin kırsal Hacıosman Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, ölü sıpayı, kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek götürdü. Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu. Bir başka sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Son Dakika - Esenyurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler geldiGelen son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta sel sularının bir iş yerini bastığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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