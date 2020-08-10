10.08.2020 - 15:25 | | DHA
Diyarbakır'da operasyon! 975 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda, 975 bin kök Hint keneviri, 45 bin kök skunk bitkisi ve 176 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi kırsalında narko-terörizmle mücadele operasyonları tamamlandı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, 10 farklı noktada 975 bin kök Hint keneviri, 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış çuvallar içerisinde toplam 176 kilo esrar ve kenevir bitkileri ile bunları sulamak için kullanılan bin 950 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirdi.
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte imha edildi.
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.