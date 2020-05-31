Diyarbakır'da polis memuru şehit olmuştu... İki kişi yakalandı

Polis ekipleri, şüphelilerin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şilbe Mahallesi'ndeki mezarlıkta görüldükleri ihbarıyla harekete geçti.

Mezarlık ve çevresine düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerden F.A. (20) ve M.A. (23) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, A.P.'nin yakalanması için de operasyonun sürdüğü ifade edildi.