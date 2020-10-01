01.10.2020 - 16:29 | | DHA
Diyarbakır'da sahte diş hekimi yakalandı
Diyarbakır'da kendini diş hekimi olarak tanıtıp klinik açan R.A. (50), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.A.'nın kendini diş hekimi olarak tanıtıp klinik açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Klinik olarak kullanılan adrese giden ekipler, R.A. ve çalışanı P.E., isimli kadınla karşılaştı. Ekipler, içeride dişçilerin kullandığı çok sayıda malzeme olan kliniğin ruhsatının olmadığını tespit etti, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne haber verdi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tutarken, klinikteki malzemelere ise el konuydu. Gözaltına alınan R.A. ve P.E. polis merkezine götürüldü.
MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.