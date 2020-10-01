Diyarbakır'da sahte diş hekimi yakalandı

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.A.'nın kendini diş hekimi olarak tanıtıp klinik açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Klinik olarak kullanılan adrese giden ekipler, R.A. ve çalışanı P.E., isimli kadınla karşılaştı. Ekipler, içeride dişçilerin kullandığı çok sayıda malzeme olan kliniğin ruhsatının olmadığını tespit etti, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne haber verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tutarken, klinikteki malzemelere ise el konuydu. Gözaltına alınan R.A. ve P.E. polis merkezine götürüldü.