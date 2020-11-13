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13.11.2020 - 12:59 | | DHA

Diyarbakır'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Ekim günü, 'Yıldırım- 7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 'Terörden Arananlar' listesinde 'Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Elde edilen örgütsel dokümanlar ve materyaller doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararları üzerine şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

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