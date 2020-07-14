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14.07.2020 - 17:53 | | AA

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 23 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 23 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı derneklerin bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan şüphelilerin kent ve bölgede gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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