Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 51'e çıktı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında video konferans sistemiyle 'Koronavirüsle Mücadelede Durum Değerlendirme' toplantısı düzenlendi. Kaymakamlar, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve sağlık müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Diyarbakır'da koronavirüse yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. Kent genelinde koronavirüsün yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, yetkililerden bilgi alarak, alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundu.

GRİPLE BİRLİKTE ETKİSİ ARTABİLİR

Toplantıda, ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da günlük vaka sayılarında az da olsa bir yükselme olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, ilçe bazlı bir değerlendirme yaparak alınan tedbirlerin ve uygulamaların gözden geçirilmesinin gerekliliğini ifade etti. Hastalığın yayılımında vaka sayısı olarak bir dalgalanma olduğuna işaret eden Karaloğlu, kış aylarında daha çok görülen gribal enfeksiyonlarla koronavirüsün olumsuz etkisinin artabileceğini, bu nedenle tedbirlerin aynı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ DOLULUK ORANI ARTTI

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun daha önce yüzde 35'lere kadar düştüğünü, ancak son günlerde bu oranın yüzde 51'e yükseldiğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, ilçe ilçe verileri paylaşarak alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmaları, veriler üzerinden değerlendirdi.

EN ÖNEMLİ SORUN KARANTİNAYA UYMAYANLAR

15 Eylül'den bugüne kadar, pozitif tanı konularak karantina kuralına uymadığı tespit edilen 423 kişinin yurtlara yerleştirildiğini anlatan Vali Karaloğlu, şu anda 55 kişinin yurtlarda karantinada olduğunu hatırlattı. En önemli konunun pozitif tanı alıp karantinaya uymayan vatandaşların tespit edilmesi olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, buna yönelik olarak, yol kontrollerinde, kamu binalarına ve kamusal alanlara girişte, toplu taşımalarda yapılacak Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının başarılı sonuçlar vereceğini söyledi.

Toplantıda, okullara da değinen Vali Karaloğlu, şu anda okullarda koronavirüse yönelik herhangi bir problem gözlemlenmediğini, kış aylarında beklenen griple oluşabilecek problemlere dönük kararlar alınabileceğini belirtti.

65 YAŞ ÜZERİNE 'SOKAĞA ÇIKMA' HATIRLATMASI

Vali Karaloğlu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili olarak geçen aylarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlara hatırlatılması gerektiğini bildirdi. Toplu taşıma araçlarının ve semt pazarlarının da aynı şekilde daha önce alınan kararlara uygun olarak hareket etmelerini sağlayacak şekilde tedbirlerin uygulanması talimatını veren Vali Karaloğlu'nun değerlendirmelerinin ardından söz alan kaymakamlar sorumlu oldukları ilçelerdeki durumlar hakkında bilgiler verdi.