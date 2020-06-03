Diziler ne zaman başlayacak? İşte alınan dizi kararları...

Kanal D, ATV, SHOW TV, FOX TV, STAR TV, TV8, TRT 1 kanallarında yayınlanan diziler büyük ilgiyle takip ediliyordu. Birbirinden farklı konulara ve birbirinden güçlü oyuncu kadrolarına sahip olan diziler her akşam evlere konuk oluyordu. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan corona virüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durdurulmuştu. Dizilerin yeni bölümleri ise izleyici tarafından büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Yasak Elma, Hercai, Öğretmen, Doğduğun Ev Kaderindir, Babil, Çukur, Mucize Doktor, Hekimoğlu, Zalim İstanbul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri ne zaman başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma, Öğretmen, Hercai, Doğduğun Ev Kaderindir, Çukur, Babil dizileri sezon finali yaptıkları, gelecek yıl yeni bölümleri ekrana getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Mucize Doktor, Hekimoğlu, Zalim İstanbul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Sefirin Kızı dizileri yeni bölüm çekimlerine başladıkları bilgilerine ulaşıldı.

Çekimlere başlayan dizilerin yayın tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.