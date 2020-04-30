30.04.2020 - 14:21 |
Diziler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Corona virüs nedeniyle birçok sektör mağdur duruma düştü. Bu sektörlerden biri de diziler... Her gün değişik kanallarda ekrana gelen diziler yaklaşık bir aydır izleyici ile buluşmuyor. İzleyiciler uzun bir zamandır ise 'Diziler ne zaman başlayacak?' sorusuna bir yanıt bulmaya çalışıyor.
Diziler ne zaman başlayacak? Bu soru son bir aydır sıklıkla soruluyor. Diziseverler sıkı şekilde takip ettikleri projeler hakkında bilgi almaya çalışıyor. İşte konuya dair bilgiler...
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizilerin ne zaman başlayacağı hakkında yapımcılardan net bir açıklama yok. Corona virüsü etkisini iyice yitirdiğinde dizilerin başlaması bekleniyor.