Diziler neden yok, bugün hangi diziler var? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Dizilerin yeni bölümleri bir süredir yayınlanmıyor. Salı akşamları izleyiciler ile buluşan Ramo ve Hekimoğlu'nun yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ve neden yayınlanmadığı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki diziler neden yok?

DİZİLER NEDEN YOK?

Corona virüs ile ilgili ulaşımdan eğitime ve birçok alanda önemli tedbirler alındı. Bazı diziler corona virüs nedeniyle çekimlere ara verdi.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANMAYACAK?

Bu akşam Kanal D yayın akışında Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümü yer aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YAYINLANIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

TRT 1'de ise Tutunamayanlar dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.