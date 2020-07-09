Doğa polisleri sahaya iniyor

Emniyet ve jandarma teşkilatı içinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü’nde görev yapacak polislerin eğitimi başladı. Ankara’da başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde de ilk etapta 260 polisin kurs göreceğini söyledi. Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandığını belirten Soylu, “polislerin görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatların alımları da hemen gerçekleştirildi. Eğitimleri biter bitmez, arkadaşlarımız sahaya inecekler” dedi.



‘HAYDİ’ geliyor

Doğa ve çevre polislerine ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla “HAYDİ” adlı bir uygulamanın yazımına başlandığını söyleyen Soylu, bu hattın 1.5 ay sonra hayata geçeceğini duyurdu. Soylu, eğitim programı çerçevesinde Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi’nde, narkotik birimlerinin yanı sıra Özel Harekât Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal, özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin hem doğumları hem de branşlara göre eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Soylu, eğitim alan sertifikalı 451 eğitimli köpeğinin, narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarılı görevler yaptığını dile getirdi.



Zehir köpek 42 can kurtardı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’de Narkotik Başkanlığı’nın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46’sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39.5’ini narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirildiğini belirterek, 2019 ve 2020 için de bu oranların yüzde 42 ile yüzde 30 bandında seyrettiğini aktardı. Mardin, Nusaybin’de yapılan Atmaca Operasyonu’nda “Zehir” isimli görev köpeğinin, el yapımı patlıyıcının infilak ettirileceği sırada üzerine atladığı teröristi etkisiz hale getirdiğini ve bunun 42 personelin hayatını kurtardığını kaydetti. Soylu, son3 yılda 82 ölümlü vakada kayıp 16 ceset, kadavranın köpekler sayesinde bulunduğunu söyledi.