DoÄŸal film platosu TÃ¼rkiye

Türkiye, doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en özel ülkelerinden biri. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, zengin bir kültürel hazineye sahip. Her bölgesinde onlarca antik şehrin bulunduğu benzersiz topraklar, bu nedenle Medeniyetler Beşiği unvanını almış. Dağlarından kanyonlarına, göllerinden şelalelerine, her bölge, her şehir, doğal güzellikleri de içinde barındırıyor. Bu hazineyi, turistlerin yanı sıra dizi ve film sektörü de keşfetmeye başladı. Tarihten bilim kurguya, her tür filme uygun mekân bulmak mümkün olduğu için yabancı yapımcı ve yönetmenler de film çekimleri için Türkiye’yi tercih ediyor.

Son olarak dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği ‘Five Eyes’ filminin çekimleri için Antalya tercih edildi. Yine Hint sinemasının efsane ismi Aamir Khan da ‘Laal Singh Chaddha’ adlı yeni filminin devamını çekmek için Niğde’de Demirkazık Dağı ile İstanbul ve Adana’yı tercih ettiğini açıklamıştı.









Türkiye’de film çekimini teşvik için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO), Filming in Turkey isimli bir portal oluşturdu. Yapımcılara tanınan destek, vergi indirimi gibi rehberlik bilgilerinin yer aldığı portalda, film platoları için uygun şehirlerin tanıtımına da yer verildi. Biz de dizi ve film için tercih edilen şehirleri ve mekânları mercek altına aldık. Öne çıkanlar şöyle:

Manzarası nefes kesiyor

Kapadokya: 60 milyon yıl önce Orta Anadolu’daki yanardağların püskürttüğü lav ve kül tabakalarının, yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan Kapadokya, dünyada benzeri olmayan bir jeolojik yapıya sahip. Peribacalarının fantastik görüntüsü ve labirenti andıran yer altı şehirleriyle dikkat çeken bölge, her türden film için uygun. Japonya’da 2019’un Türkiye Yılı ilan edilmesine neden olan Yuvaya Dönüş, İtalya yapımı Medea, L’empire des loups ve Ghost Rider gibi yabancı filmlerin yanı sıra Acı, Ağıt, Dila Hanım, Cenneti Beklerken, Kış Uykusu, Asmalı Konak gibi Türk filmleri de burada çekildi.

Aksaray: Yeryüzü şekilleriyle son yıllarda özellikle dönem filmlerinin adresi olan şehir, geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğiyle dikkat çeken Ihlara Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. Tarihiyle de büyüleyen vadi, ilk Kemer Kilisesi, Hz. Meryem’e ithaf edilen Eğritaş Kilisesi gibi kayalara oyulmuş kiliseleriyle de ünlü. Hasandağı’nın eşsiz güzelliklerine de ev sahipliği yapan bölge, Somuncu Baba: Aşkın Sırrı, Buğday, Deliler gibi filmlere de sahne oldu. Şehrin yıldızı parlayan doğal güzelliklerinden biri de Tuz Gölü. Fotoğraf karelerinde kendine yer bulan gölün güzelliği, film kameralarının da aranan mekânlarından.













Deniz kenarındaki çöl

Antalya: Tabiatın tüm güzellikleri ile tarihin buluştuğu şehir, yılda 300 gün güneşli olduğu için çekimlerde büyük avantaj sağlıyor. Alanya, Kaş, Kemer sahilleri, Kaputaj Plajı, Kurşunlu Şelalesi, Köprülü Kanyon, Tazı Kanyonu doğal güzelliklerinden bazıları. Antik şehirler konusunda da zengin Antalya’da, Patara Antik Kenti’nin yakınındaki plajın kıyısında uzanan çölü anımsatan kum tepeleri ise turistlerin ilgi odağı. Yine Ksanthos, Perge, Olympos, Side antik kentleri de şehrin zenginlikleri arasında. Çekimi süren Five Eyes’ın yanı sıra Ata Demirer’in Berlin Kaplanı, Hollanda yapımı Kurt, Hindistan yapımı Dil Dhadakne Do filmlerinin çekimleri de burada yapıldı.

Mars’ın dünyadaki izi

Burdur: NASA uzay aracı Perseverance’ın, Mars’ın Jezero Krateri’ne inmesini heyecanla izledik. NASA, krater için benzer jeolojik yapıya sahip Salda Gölü’nde çeşitli araştırmalar yapmıştı. Gölün kraterdeki yaşam arayışı ve Mars’ın geçmişinin aydınlatılmasında anahtar niteliği taşıdığı açıklandı. Önümüzdeki günlerde Salda’nın ismini tüm dünya duyacak. Türkiye’nin Maldivleri olarak da ünlenen göl, beyaz kumları, mavi sularıyla tarifsiz bir güzelliğe sahip. Yine Sagalassos Antik Kenti, İnsuyu Mağarası, lavanta ve gül tarlalarıyla Burdur, her türde film için mükemmel bir ortam sunuyor.

Efsane şehir İstanbul



Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının efsanevi başkenti İstanbul hem tarihi hem doğası hem de 24 saat yaşayan canlı ve dinamik ortamıyla benzersiz bir şehir. İki kıtayı birleştiren Boğaz’ın maviliğini başka bir yerde bulmak mümkün değil. Ayasofya ve Sultanahmet camileri, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı’sı, hanları ve evleriyle Tarihi Yarımada turistler kadar film yapımcıları için de nefes kesen bir yer. Taksim, Kız Kulesi, Balat, Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Beylerbeyi, Üsküdar, Samatya… Dönem filmlerinin vazgeçilmez adresi olan İstanbul, aksiyon, macera, aşk, drama, gerilim gibi her türden film için uygun mekânlara sahip. Agatha Christie’nin ünlü romanından uyarlanan Doğu Ekspresinde Cinayet; Ben Affleck’in Oscar ödüllü filmi Argo; James Bond serisinin üç filmi, Dan Brown’un kitabından uyarlanan Cehennem; Jackie Chan’in Altın Yumruk, İstanbul’da çekilenler filmlerden bazıları.



Tarihteki uzun yolculuk



İzmir: Sahilleri, antik şehirleri, köyleri, tarihi yapılarıyla İzmir, güneşli Ege iklimiyle de film çekimlerinde ideal bir adres. Pek çok medeniyetin izlerini taşıyan şehir, Efes, Bergama başta olmak üzere, Agora, Teos, Erythrai, Phokaia gibi antik kentleriyle tarihe ışık tutuyor. Alaçatı, Çeşme, Foça, Urla, Sığacık sahilleriyle ünlü İzmir’in, Şirince, Birgi gibi evleriyle öne çıkan köyleri de film setlerine aşina adreslerden.



Hz. İsa’nın ölümünün ardından Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği düşünülen evi, hac görevini yerine getirmek isteyen Hristiyanlar tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Bu nedenle dini filmler için de tercih edilen İzmir’de, Morgan Freeman’ın sunduğu Tanrı’nın Hikâyesi belgeseli de çekildi.

Metin Erksan’ın Susuz Yaz; Zeki Demirkubuz’un Masumiyet; Çağan Irmak’ın Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları; Ata Demirer’in Olanlar Oldu filmleri burada çekildi.



Saymakla bitmez



Her bölgede, her şehirde film yapımcıları için uygun mekânlar bulunuyor. Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olan Ankara, özellikle dönem filmleri için tercih ediliyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya ise Neolitik ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük başta olmak üzere kervansarayları, medreseleri, uçsuz bucaksız ovalarıyla bambaşka bir güzelliği içinde saklıyor.



Türk dizilerinin vazgeçilmez adreslerinden Mardin ise Mezopotamya’nın muhteşem panoramik manzarasının yanı sıra kayalık evleri, dar sokakları, manastırları, kiliseleri, medreseleri, Dara Antik Kenti ile adeta film gibi bir şehir.



Dağları, şelaleleri, vadileri, tarihi köprüleri, yaylaları, konakları ve çay tarlalarıyla Karadeniz ise baştan başa doğal film platosu olarak misafirlerini bekliyor.