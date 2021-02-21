DoÄŸal film platosu TÃ¼rkiye

TÃ¼rkiye, doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleriyle dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶zel Ã¼lkelerinden biri. Pek Ã§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapan Anadolu, zengin bir kÃ¼ltÃ¼rel hazineye sahip. Her bÃ¶lgesinde onlarca antik ÅŸehrin bulunduÄŸu benzersiz topraklar, bu nedenle Medeniyetler BeÅŸiÄŸi unvanÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ. DaÄŸlarÄ±ndan kanyonlarÄ±na, gÃ¶llerinden ÅŸelalelerine, her bÃ¶lge, her ÅŸehir, doÄŸal gÃ¼zellikleri de iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Bu hazineyi, turistlerin yanÄ± sÄ±ra dizi ve film sektÃ¶rÃ¼ de keÅŸfetmeye baÅŸladÄ±. Tarihten bilim kurguya, her tÃ¼r filme uygun mekÃ¢n bulmak mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu iÃ§in yabancÄ± yapÄ±mcÄ± ve yÃ¶netmenler de film Ã§ekimleri iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™yi tercih ediyor.Â

Son olarak dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Guy Ritchie ve Ä°ngiliz aktÃ¶r Jason Stathamâ€™Ä±n bir araya geldiÄŸi â€˜Five Eyesâ€™ filminin Ã§ekimleri iÃ§in Antalya tercih edildi. Yine Hint sinemasÄ±nÄ±n efsane ismi Aamir Khan da â€˜Laal Singh Chaddhaâ€™ adlÄ± yeni filminin devamÄ±nÄ± Ã§ekmek iÃ§in NiÄŸdeâ€™de DemirkazÄ±k DaÄŸÄ± ile Ä°stanbul ve Adanaâ€™yÄ± tercih ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.









TÃ¼rkiyeâ€™de film Ã§ekimini teÅŸvik iÃ§in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO), Filming in Turkey isimli bir portal oluÅŸturdu. YapÄ±mcÄ±lara tanÄ±nan destek, vergi indirimi gibi rehberlik bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± portalda, film platolarÄ± iÃ§in uygun ÅŸehirlerin tanÄ±tÄ±mÄ±na da yer verildi. Biz de dizi ve film iÃ§in tercih edilen ÅŸehirleri ve mekÃ¢nlarÄ± mercek altÄ±na aldÄ±k. Ã–ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

ManzarasÄ± nefes kesiyor

Kapadokya: 60 milyon yÄ±l Ã¶nce Orta Anadoluâ€™daki yanardaÄŸlarÄ±n pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼ lav ve kÃ¼l tabakalarÄ±nÄ±n, yaÄŸmur ve rÃ¼zgÃ¢r tarafÄ±ndan aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan Kapadokya, dÃ¼nyada benzeri olmayan bir jeolojik yapÄ±ya sahip. PeribacalarÄ±nÄ±n fantastik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve labirenti andÄ±ran yer altÄ± ÅŸehirleriyle dikkat Ã§eken bÃ¶lge, her tÃ¼rden film iÃ§in uygun. Japonyaâ€™da 2019â€™un TÃ¼rkiye YÄ±lÄ± ilan edilmesine neden olan Yuvaya DÃ¶nÃ¼ÅŸ, Ä°talya yapÄ±mÄ± Medea, Lâ€™empire des loups ve Ghost Rider gibi yabancÄ± filmlerin yanÄ± sÄ±ra AcÄ±, AÄŸÄ±t, Dila HanÄ±m, Cenneti Beklerken, KÄ±ÅŸ Uykusu, AsmalÄ± Konak gibi TÃ¼rk filmleri de burada Ã§ekildi.

Aksaray: YeryÃ¼zÃ¼ ÅŸekilleriyle son yÄ±llarda Ã¶zellikle dÃ¶nem filmlerinin adresi olan ÅŸehir, geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde iÃ§erisinde insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kanyonu olma Ã¶zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Ihlara Vadisiâ€™ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Tarihiyle de bÃ¼yÃ¼leyen vadi, ilk Kemer Kilisesi, Hz. Meryemâ€™e ithaf edilen EÄŸritaÅŸ Kilisesi gibi kayalara oyulmuÅŸ kiliseleriyle de Ã¼nlÃ¼. HasandaÄŸÄ±â€™nÄ±n eÅŸsiz gÃ¼zelliklerine de ev sahipliÄŸi yapan bÃ¶lge, Somuncu Baba: AÅŸkÄ±n SÄ±rrÄ±, BuÄŸday, Deliler gibi filmlere de sahne oldu. Åžehrin yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan doÄŸal gÃ¼zelliklerinden biri de Tuz GÃ¶lÃ¼. FotoÄŸraf karelerinde kendine yer bulan gÃ¶lÃ¼n gÃ¼zelliÄŸi, film kameralarÄ±nÄ±n da aranan mekÃ¢nlarÄ±ndan.













Deniz kenarÄ±ndaki Ã§Ã¶lÂ

Antalya: TabiatÄ±n tÃ¼m gÃ¼zellikleri ile tarihin buluÅŸtuÄŸu ÅŸehir, yÄ±lda 300 gÃ¼n gÃ¼neÅŸli olduÄŸu iÃ§in Ã§ekimlerde bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlÄ±yor. Alanya, KaÅŸ, Kemer sahilleri, Kaputaj PlajÄ±, KurÅŸunlu Åželalesi, KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon, TazÄ± Kanyonu doÄŸal gÃ¼zelliklerinden bazÄ±larÄ±. Antik ÅŸehirler konusunda da zengin Antalyaâ€™da, Patara Antik Kentiâ€™nin yakÄ±nÄ±ndaki plajÄ±n kÄ±yÄ±sÄ±nda uzanan Ã§Ã¶lÃ¼ anÄ±msatan kum tepeleri ise turistlerin ilgi odaÄŸÄ±. Yine Ksanthos, Perge, Olympos, Side antik kentleri de ÅŸehrin zenginlikleri arasÄ±nda. Ã‡ekimi sÃ¼ren Five Eyesâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ata Demirerâ€™in Berlin KaplanÄ±, Hollanda yapÄ±mÄ± Kurt, Hindistan yapÄ±mÄ± Dil Dhadakne Do filmlerinin Ã§ekimleri de burada yapÄ±ldÄ±.

Marsâ€™Ä±n dÃ¼nyadaki izi

Burdur: NASA uzay aracÄ± Perseveranceâ€™Ä±n, Marsâ€™Ä±n Jezero Krateriâ€™ne inmesini heyecanla izledik. NASA, krater iÃ§in benzer jeolojik yapÄ±ya sahip Salda GÃ¶lÃ¼â€™nde Ã§eÅŸitli araÅŸtÄ±rmalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶lÃ¼n kraterdeki yaÅŸam arayÄ±ÅŸÄ± ve Marsâ€™Ä±n geÃ§miÅŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda anahtar niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Saldaâ€™nÄ±n ismini tÃ¼m dÃ¼nya duyacak. TÃ¼rkiyeâ€™nin Maldivleri olarak da Ã¼nlenen gÃ¶l, beyaz kumlarÄ±, mavi sularÄ±yla tarifsiz bir gÃ¼zelliÄŸe sahip. Yine Sagalassos Antik Kenti, Ä°nsuyu MaÄŸarasÄ±, lavanta ve gÃ¼l tarlalarÄ±yla Burdur, her tÃ¼rde film iÃ§in mÃ¼kemmel bir ortam sunuyor.

Efsane ÅŸehir Ä°stanbul



Roma, Bizans ve OsmanlÄ± imparatorluklarÄ±nÄ±n efsanevi baÅŸkenti Ä°stanbul hem tarihi hem doÄŸasÄ± hem de 24 saat yaÅŸayan canlÄ± ve dinamik ortamÄ±yla benzersiz bir ÅŸehir. Ä°ki kÄ±tayÄ± birleÅŸtiren BoÄŸazâ€™Ä±n maviliÄŸini baÅŸka bir yerde bulmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ayasofya ve Sultanahmet camileri, TopkapÄ± SarayÄ±, Yerebatan SarnÄ±cÄ±, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±â€™sÄ±, hanlarÄ± ve evleriyle Tarihi YarÄ±mada turistler kadar film yapÄ±mcÄ±larÄ± iÃ§in de nefes kesen bir yer. Taksim, KÄ±z Kulesi, Balat, HaydarpaÅŸa GarÄ±, Galata Kulesi, Beylerbeyi, ÃœskÃ¼dar, Samatyaâ€¦ DÃ¶nem filmlerinin vazgeÃ§ilmez adresi olan Ä°stanbul, aksiyon, macera, aÅŸk, drama, gerilim gibi her tÃ¼rden film iÃ§in uygun mekÃ¢nlara sahip. Agatha Christieâ€™nin Ã¼nlÃ¼ romanÄ±ndan uyarlanan DoÄŸu Ekspresinde Cinayet; Ben Affleckâ€™in Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ filmi Argo; James Bond serisinin Ã¼Ã§ filmi, Dan Brownâ€™un kitabÄ±ndan uyarlanan Cehennem; Jackie Chanâ€™in AltÄ±n Yumruk, Ä°stanbulâ€™da Ã§ekilenler filmlerden bazÄ±larÄ±.



Tarihteki uzun yolculuk



Ä°zmir: Sahilleri, antik ÅŸehirleri, kÃ¶yleri, tarihi yapÄ±larÄ±yla Ä°zmir, gÃ¼neÅŸli Ege iklimiyle de film Ã§ekimlerinde ideal bir adres. Pek Ã§ok medeniyetin izlerini taÅŸÄ±yan ÅŸehir, Efes, Bergama baÅŸta olmak Ã¼zere, Agora, Teos, Erythrai, Phokaia gibi antik kentleriyle tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. AlaÃ§atÄ±, Ã‡eÅŸme, FoÃ§a, Urla, SÄ±ÄŸacÄ±k sahilleriyle Ã¼nlÃ¼ Ä°zmirâ€™in, Åžirince, Birgi gibi evleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan kÃ¶yleri de film setlerine aÅŸina adreslerden.



Hz. Ä°saâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Meryem Anaâ€™nÄ±n son gÃ¼nlerini geÃ§irdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len evi, hac gÃ¶revini yerine getirmek isteyen Hristiyanlar tarafÄ±ndan ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. Bu nedenle dini filmler iÃ§in de tercih edilen Ä°zmirâ€™de, Morgan Freemanâ€™Ä±n sunduÄŸu TanrÄ±â€™nÄ±n HikÃ¢yesi belgeseli de Ã§ekildi.

Metin Erksanâ€™Ä±n Susuz Yaz; Zeki Demirkubuzâ€™un Masumiyet; Ã‡aÄŸan Irmakâ€™Ä±n Babam ve OÄŸlum, Dedemin Ä°nsanlarÄ±; Ata Demirerâ€™in Olanlar Oldu filmleri burada Ã§ekildi.



Saymakla bitmez



Her bÃ¶lgede, her ÅŸehirde film yapÄ±mcÄ±larÄ± iÃ§in uygun mekÃ¢nlar bulunuyor. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n merkezi olan Ankara, Ã¶zellikle dÃ¶nem filmleri iÃ§in tercih ediliyor. BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devletiâ€™nin baÅŸkenti Konya ise Neolitik ve Kalkolitik Ã‡aÄŸ yerleÅŸim yeri Ã‡atalhÃ¶yÃ¼k baÅŸta olmak Ã¼zere kervansaraylarÄ±, medreseleri, uÃ§suz bucaksÄ±z ovalarÄ±yla bambaÅŸka bir gÃ¼zelliÄŸi iÃ§inde saklÄ±yor.



TÃ¼rk dizilerinin vazgeÃ§ilmez adreslerinden Mardin ise Mezopotamyaâ€™nÄ±n muhteÅŸem panoramik manzarasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kayalÄ±k evleri, dar sokaklarÄ±, manastÄ±rlarÄ±, kiliseleri, medreseleri, Dara Antik Kenti ile adeta film gibi bir ÅŸehir.



DaÄŸlarÄ±, ÅŸelaleleri, vadileri, tarihi kÃ¶prÃ¼leri, yaylalarÄ±, konaklarÄ± ve Ã§ay tarlalarÄ±yla Karadeniz ise baÅŸtan baÅŸa doÄŸal film platosu olarak misafirlerini bekliyor.