Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz ne zaman kullanılacak?

Doğaz gazın bulunduğu yer gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz ile ilgili gerçekleştirdiği açıklama merak ediliyor. Peki doğal gaz nerede bulundu, ne zaman kullanılacak?

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" ifadelerini kullandı.

TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.