Doğan Abi’yi andık

Doğan Heper için dün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Heper’in eşi İffet Ferda Heper, kızları Demet ve Başak Heper ile Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, gazetemizin kurucu Genel Yayın Müdürü merhum Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, yazarlarımız Tunca Bengin ve Abbas Güçlü ile Heper’in gazeteci dostları katıldı. Törende okunan duanın ardından konuşan Heper’in eşi İffet Ferda Heper, “Mesleğine çok bağlı olan, mesleğini çok seven duayen bir gazeteciydi. Çok gazeteci yetiştirdi. Çok iyi biriydi. Çok iyi bir eşti benim için. İyi bir babaydı. Nur içinde yatsın” dedi.











Doğan Heper kimdir?



İstanbul’da 1937 yılında dünyaya gelen Doğan Heper, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 1964’te Abdi İpekçi’nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet’te Abdi İpekçi’den sonra en uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, muhabirlikten sayfa sekreterliğine, yazı işleri müdürlüğünden icra kurulu başkanlığına çok sayıda görev üstlendi. Heper meslek yaşamının son döneminde de yazar olarak bilgi, görüş ve gözlemlerini paylaşıyordu.