Doğaya döndüler

Doğaya bırakılan hayvanlar arasında şahin, doğan, çakal, sincap ile biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla üretimi yapılan keklik ve sülünler de yer alıyor. Pakdemirli, “Geçen yıl kış şartlarında yeterli besin bulamayan yaban hayvanlarımız için 554 ton yem bıraktık. Bu sene de en az 1000 ton yem bırakmak istiyoruz” dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı’nda tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarını doğaya bıraktı. Doğaya bırakılan hayvanlar arasında şahin, doğan, çakal, sincap ile biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla üretimi yapılan keklik ve sülünler de yer alıyor. Pakdemirli, “Geçen yıl kış şartlarında yeterli besin bulamayan yaban hayvanlarımız için 554 ton yem bıraktık. Bu sene de en az 1000 ton yem bırakmak istiyoruz” dedi.

HAYDİ uygulamasına bin 649 ihbar

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada 28 Temmuz’da hizmete giren HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını bugüne kadar 32 bin 135 kişinin cep telefonuna indirdiği aktarıldı. Bin 649’u asıllı, bin 118’i asılsız olmak üzere 2 bin 764 ihbara müdahale edildiği belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostlarımızı koruyalım. Başlarına gelebilecek en ufak kötülükte #HAYDİ uygulamasıyla bize haber verin lütfen” ifadesini kullandı.

MSB’den video

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in beslediği köpek yavrusunu sevdiği anları içeren video yayımladı. MSB’nin, Twitter hesabından “Onlar bizim canımız” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Her daim yanımızda olan sevimli dostlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” ifadesine yer verildi