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28.10.2020 - 09:39 | | İHA

Doğduğu gün kaybettiği babasının mezarında!

Adana'da dünyaya geldiği günü babasını trafik kazasında kaybeden bebek hiç görmediği babasının mezarına yatması yürekleri dağlarken, geride kalan gözü yaşlı eşe kalan 25 bin lira borçtan dolayı haciz geldi.

Doğduğu gün kaybettiği babasının mezarında!

Adana'da otomobil kiralama işi yapan 28 yaşındaki M.K., 2 yıl önce L. K. ile hayatını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, anne L. K.'nın bebeğini hamileliğinin 4. ayında düşürmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne L. K. daha sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı. Baba bebeğinin sağ salim dünyaya gelmesi için eşini düzenli olarak kontrole götürdü. Çift bebeğinin kız olacağını öğrenince kızlarına A.N. ismini vermeyi kararlaştırdı.

6 Temmuz günü annenin sancısı başlayınca hastaneye gitti. 7 Temmuz sabahı ise bebeğin sezaryen ile dünyaya getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine L. K. eşi M. K.'yı arayarak bebeğine hazırladıkları çantayı kıyafetlerle birlikte getirmesini istedi. Baba bebeğini görme heyecanıyla çantayı hazırlayıp motosiklet ile yola çıktı. Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde ara sokaktan ana caddeye çıkan babaya Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşüp savrulan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada, bebek ise dünyaya geldi. Anne narkozun etkisinden kurtulup kendine geldiğinde ilk önce eşini sordu. Akrabaları eşinin öldüğünü söylemeyerek trafik kazası geçirdiğini ayaklarının kırıldığını söyledi. Baba Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kadın ise hastaneden taburcu oldu. Eşini evde görmeyi beklerken genç kadına aile kocasının kaza sonrası öldüğünü söyledi. Genç kadın en mutlu gününde yıkıldı. Baba bebeğini hiç göremeden ölürken, bebekte babasını hiç göremedi. Anne şimdi her fırsatta bebeğini hiç göremediği babasının mezarına götürüyor. Bebeğin babasının mezarında uzandığı görüntüsü ise gören herkesin yüreğini dağladı. L.K. eşini kaybetmenin ve kızının babasını hiç görememesi üzüntüsüyle yaşarken bir tarafından da maddi imkansızlıklarla boğuşuyor. Eşinden 25 bin lira borç kalan genç kadın hiçbir geliri olmadığı için ne yapacağını bilemiyor. Genç kadına üstelik bu borçların bir kısmından dolayı haciz geldi. Ancak genç kadın ödeyecek gücü olmadığını ailesinin yanında kaldığını devletin kendisine 2 ayda bir olmak üzere 650 lira dul ve yetim maaşı bağladığını tek gelirinin bu olduğunu söyledi.

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