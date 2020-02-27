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27.02.2020 - 01:00 |

Doğduğun Ev Kaderindir 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Doğduğun Ev Kaderindir 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

TV8 'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Zeynep ile Mehdi arasındaki sürpriz gelişme damga vurdu. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Doğduğun Ev Kaderindir 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm kesintisiz izleme linki...

Doğduğun Ev Kaderindir 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Doğduğun Ev Kaderindir 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 

Zeynep’in dünyası, Mehdi’nin aşk itirafıyla iyice karışır. Bu duyduğunu kalbinde nereye oturtacağını bilemezken, kendi duygularıyla de yüzleşmeye başlar. Benal, bebeği için mahalleden ayrılma kararı alır. Ancak gidişi pahalıya mal olur. Nermin, yeni evinde bir davet düzenler. Zeynep’le Mehdi ne kadar görmezden gelmeye çalışsalar da aslında çok farklı insanlar oldukları tekrardan su yüzüne çıkar. Zeynep ve Mehdi, Nermin’den gelen acil telefonla çiftliğe giderler. Açılan kapı, sırları da aralamaya başlayacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

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