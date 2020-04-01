DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir neden yok 1 Nisan TV8 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ne zaman yayÄ±nlanacak

01.04.2020 - 13:43 |
DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir neden yok? 1 Nisan TV8 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±! DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman yayÄ±nlanacak?
DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanÄ±yor. Ã‡arÅŸamba akÅŸamlarÄ± izleyicilerle buluÅŸan DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir, TV8 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almadÄ±. Ä°zleyiciler ise dizinin neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Peki DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir neden yok? Yeni bÃ¶lÃ¼m ne zaman yayÄ±nlanacak?
DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir'in baÅŸrolÃ¼nde Ä°brahim Ã‡elikkol ve Demet Ã–zdemir oynuyor. Mehdi ve Zeynep arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dizi TV8'de izleyicilerle buluÅŸuyor. DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu akÅŸam yayÄ±nlanmayacak. Peki DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir neden yok, yeni bÃ¶lÃ¼m ne zaman?
Â DOÄžDUÄžUN EV KADERÄ°NDÄ°R NEDEN YOK?
Corona virÃ¼s nedeniyle bazÄ± setlerde Ã§ekimlere ara verildi. DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir, 1 Nisan 2020 TV8 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almadÄ±.
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DOÄžDUÄžUN EV KADERÄ°NDÄ°R YENÄ° BÃ–LÃœMÃœ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Â DoÄŸduÄŸun Ev Kaderindir dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼mlerinin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor.
'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri...Antalyaâ€™da korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda evde kalmayÄ± tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayÄ± salladÄ±. Kimi erkek el iÅŸi ördü, kim evi süpürdü, kimi de mantÄ± açÄ±p yaprak sardÄ±. Bu durumsa en çok ev hanÄ±mlarÄ±nÄ±n iÅŸine yaradÄ±.