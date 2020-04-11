Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Peki Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? İşte o sorunun yanıtı...

Cevap: Direkt

DİREKT NE DEMEK:

1- Aracısız

2- Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca

3- Doğrudan, doğrudan doğruya

DİREKT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “direkt, direk” mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı direkt şeklinde olmalıdır.

direk (Yanlış kullanım)

direkt (Doğru kullanım)