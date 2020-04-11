11.04.2020 - 22:48 |
Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? sorusu yöneltildi. Peki Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? İşte sorunun yanıtı...
Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Peki Doğrudan anlamına gelen sözcüğün doğru yazılışı hangisidir? İşte o sorunun yanıtı...
Cevap: Direkt
DİREKT NE DEMEK:
1- Aracısız
2- Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca
3- Doğrudan, doğrudan doğruya
DİREKT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “direkt, direk” mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı direkt şeklinde olmalıdır.
direk (Yanlış kullanım)
direkt (Doğru kullanım)